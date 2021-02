Governo | il presidente del Consiglio Mario Draghi parla alla Camera | la diretta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la fiducia incassata ieri in Senato,arrivaper il discorso programmatico. Il voto è atteso intorno alle 20. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - SenatoStampa : #GovernoDraghi. Con 262 voti favorevoli, 40 contrari e due astensioni, il #Senato approva la mozione di #fiducia al… - maponi : RT @maponi: Il Presidente #Draghi al #Senato della Repubblica _ 'Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe… - regionepiemonte : Consulta il #BUR - Bollettino Ufficiale della Regione #Piemonte - il numero 7 del 18 febbraio 2021 è pubblicato su… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo presidente

Governo

Nel giorno della nomina di una donna - l'ex olimpionica Seiko Hashimoto - adel Comitato ... segretario generale del Partito Liberal Democratico, lo schieramento conservatore al. L'...La nuovae' la 56enne Seiko Hashimoto , finora ministra per lo Sport con delega ai Giochi Olimpici e Paralimpici, una delle due sole donne delgiapponese. "Non risparmiero' alcuno ...Dopo la fiducia ottenuta in Senato nella giornata di mercoledì, con 262 sì, 40 voti contrari e 2 astenuti, il presidente del Consiglio Mario ...Un intervento complessivo di riforma del sistema fiscale è necessario. E il compito di ridisegnare il sistema tributario italiano (un ...