Giochi: Rosato, 'ora riapertura rispettando protocolli sicurezza' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo togliere l'ideologia dalle decisioni che sono state assunte in questi mesi e che hanno portato a differenziare la vostra attività rispetto alle altre attività non per il rischio ma per una lettura ideologica". Lo ha affermato il deputato di Italia viva Ettore Rosato, rivolgendosi ai lavoratori del gioco legale che manifestano in piazza del Popolo, a Roma. "E' ora che insieme alle altre aperture -ha aggiunto- ci sia anche la vostra apertura, l'apertura di chi rispetta i protocolli di sicurezza e consente di alimentare le casse dello Stato ed evitare che il gioco illegale trovi spazio. Io non riesco a trovare un motivo logico per dire che voi dovete restare chiusi mentre chi vende le sigarette, il caffè o le scarpe deve restare aperto. Per questo faremo una battaglia fino in fondo per i lavoratori, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo togliere l'ideologia dalle decisioni che sono state assunte in questi mesi e che hanno portato a differenziare la vostra attività rispetto alle altre attività non per il rischio ma per una lettura ideologica". Lo ha affermato il deputato di Italia viva Ettore, rivolgendosi ai lavoratori del gioco legale che manifestano in piazza del Popolo, a Roma. "E' ora che insieme alle altre aperture -ha aggiunto- ci sia anche la vostra apertura, l'apertura di chi rispetta idie consente di alimentare le casse dello Stato ed evitare che il gioco illegale trovi spazio. Io non riesco a trovare un motivo logico per dire che voi dovete restare chiusi mentre chi vende le sigarette, il caffè o le scarpe deve restare aperto. Per questo faremo una battaglia fino in fondo per i lavoratori, ...

