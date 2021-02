Gf Vip, caos totale bloccato il televoto: cosa sta succedendo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sospeso momentaneamente il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Un messaggio comparso sulla pagina web ufficiale del GF Vip informa gli utenti, quelli votanti in particolare, che al momento non è possibile esprimere una preferenza a causa di un problema di non meglio precisata natura. Una situazione che, nel momento in cui scriviamo, va avanti da diverse ore e i cui tempi di risoluzione non sono stati ancora resi noti. Il servizio di voto con sms funziona È solo il voto espresso attraverso il sito ufficiale del Grande Fratello Vip a essere momentaneamente bloccato. È possibile, invece, continuare a votare attraverso il servizio sms che, a differenza di quanto accade con il voto espresso tramite sito o app, è a pagamento. Guerra tra tifoserie, i fan dei Vip si accusano a vicenda Il televoto ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sospeso momentaneamente iltra Stefania Orlando e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Un messaggio comparso sulla pagina web ufficiale del GF Vip informa gli utenti, quelli votanti in particolare, che al momento non è possibile esprimere una preferenza a causa di un problema di non meglio precisata natura. Una situazione che, nel momento in cui scriviamo, va avanti da diverse ore e i cui tempi di risoluzione non sono stati ancora resi noti. Il servizio di voto con sms funziona È solo il voto espresso attraverso il sito ufficiale del Grande Fratello Vip a essere momentaneamente. È possibile, invece, continuare a votare attraverso il servizio sms che, a differenza di quanto accade con il voto espresso tramite sito o app, è a pagamento. Guerra tra tifoserie, i fan dei Vip si accusano a vicenda Il...

