Gattuso | «De Laurentiis? Ora è giusto restare uniti» – VIDEO

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Gennaroha parlato in conferenza stampa facendo riferimento anche al suo rapporto con il presidente Aurelio DeIl tecnico del Napoli Gennaroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Granada facendo riferimento anche al suo rapporto con il presidente Aurelio De. Le sue parole. DE– «Per noi è importante la vicinanza del presidente. Lui è una figura che ha un ruolo di vertice e la sua presenza fa piacere sia a me che ai ragazzi. In questo momento bisogna stareper dare calore e fiducia alla squadra». Leggi su Calcionews24.com

100x100Napoli : #Gattuso e #DeLaurentiis mandano sempre più segnali distensivi. - CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : Gennaro Gattuso: 'Le assenze? Non siamo a Granada in vacanza. Felice che De Laurentiis sostiene la squadra' -… - _SiGonfiaLaRete : #DeLaurentiis e #Gattuso hanno deciso di deporre le armi: la situazione - SiamoPartenopei : Napoli, De Laurentiis e Gattuso hanno deciso di deporre le armi: messaggio alla squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Laurentiis

Il tecnico del Napoli Gennaroha parlato in conferenza stampa facendo riferimento anche al suo rapporto con il presidente Aurelio De ..."Sarà che dopo quasi un mese di sguardi in cagnesco ed esternazioni dure, oltre a sfoghi 'ufficiosi' e cinguettii opposti, Aurelio Dee Rinoabbiano deciso di deporre le armi e ...Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa facendo riferimento anche al suo rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis ...L'allenatore degli azzurri sul patron: "A me fa piacere quando si sente di venire, anche alla squadra, in questo momento di difficoltà è importante essere tutti uniti" ...