Galli vuole far chiudere tutto: "Adesso servono zone rosse" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Valentina Dardari Secondo l'infettivologo dell'ospedale Sacco, si tratta di "una variante con il 40% in più di capacità di trasmissione rispetto alle altre" Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, crea ancora una volta allarmismo parlando della variante inglese e asserendo che si tratta di "una variante con il 40% in più di capacità di trasmissione rispetto alle altre, e che tra breve soppianterà quello che circola in Italia. Se non verrà soppiantata a sua volta da qualche cosa di più efficiente nell'essere trasmessa, e quindi da qualche cosa di peggio". Galli fa ancora allarmismo Per questo motivo l'infettivologo, intervenendo alla trasmissione "Agorà" di Rai3, ha chiesto a gran voce delle chiusure mirate, se non addirittura delle aree rosse, con l'obiettivo di ...

