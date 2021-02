Follia alle porte di Roma: fratello accoltella la sorella e la lascia in una pozza di sangue (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è una probabile svolta nelle indagini sul giallo di Guidonia, avvenuto lunedì pomeriggio. E’ stato fermato il responsabile del tentato omicidio nei confronti di una 40enne, accoltellata al torace mentre era nella sua auto a Guidonia Montecelio. Dalle informazioni emerse, i Carabinieri di Tivoli hanno proceduto a sottoporre a fermo, D.P, il fratello 43enne della vittima. L’uomo, operaio, aveva aggredito la vittima proprio nei pressi di un complesso di edilizia popolare di Guidonia, al culmine di una discussione. Dopo aver inferto un coltello alle spalle della sorella (provocandole una grave lesione al polmone) l’uomo si è dato alla fuga. Lei, nonostante la ferita è riuscita ad allontanarsi dal luogo, a bordo della sua autovettura, ma una volta raggiunta l’abitazione del suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è una probabile svolta nelle indagini sul giallo di Guidonia, avvenuto lunedì pomeriggio. E’ stato fermato il responsabile del tentato omicidio nei confronti di una 40enne,ta al torace mentre era nella sua auto a Guidonia Montecelio. Dinformazioni emerse, i Carabinieri di Tivoli hanno proceduto a sottoporre a fermo, D.P, il43enne della vittima. L’uomo, operaio, aveva aggredito la vittima proprio nei pressi di un complesso di edilizia popolare di Guidonia, al culmine di una discussione. Dopo aver inferto un coltellospdella(provocandole una grave lesione al polmone) l’uomo si è dato alla fuga. Lei, nonostante la ferita è riuscita ad allontanarsi dal luogo, a bordo della sua autovettura, ma una volta raggiunta l’abitazione del suo ...

