Final Fantasy XIV non arriverà su Xbox One e Xbox Series X/S (almeno per ora) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Final Fantasy XIV continua ad avere un incredibile successo: recentemente annunciata la nuova espansione, il gioco è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Ma tra i piani di Square Enix c'è quello di portare il MMORPG anche su Xbox One e Xbox Series X/S? Sfortunatamente, almeno per ora, la risposta è no. Durante un'intervista al Washington Post, al produttore e regista di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, è stato chiesto dell'eventualità di un porting del gioco sulle console di Microsoft. Visto che alcuni rumor si sono susseguiti nel corso degli anni, questa ipotesi sembrava probabile: tuttavia Yoshida ha affermato che per adesso il team intende continuare a concentrarsi sulle espansioni del ...

