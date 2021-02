Facebook blocca la condivisione di notizie in Australia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Australia. La battaglia tra il social network e il governo di Canberra per il pagamento dei contenuti editoriali diffusi sul social network e su Google, che nei giorni scorsi sembrava destinata a una pacifica conclusione, è invece degenerata nel finale più inquietante. Il blocco di Facebook arriva a poche ore dall’approvazione, da parte del governo, di una modifica del Consumer Act 2010 che spiana la strada al nuovo codice di condotta che obbligherebbe le piattaforme a pagare per la condivisione delle notizie. Il via libera ha fatto saltare i colloqui in corso tra Canberra, Facebook e Google per trovare un accordo commerciale e remunerare gli editori per i loro contenuti. Facebook ha messo in atto la minaccia agitata lo scorso agosto: bloccare la ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021). La battaglia tra il social network e il governo di Canberra per il pagamento dei contenuti editoriali diffusi sul social network e su Google, che nei giorni scorsi sembrava destinata a una pacifica conclusione, è invece degenerata nel finale più inquietante. Il blocco diarriva a poche ore dall’approvazione, da parte del governo, di una modifica del Consumer Act 2010 che spiana la strada al nuovo codice di condotta che obbligherebbe le piattaforme a pagare per ladelle. Il via libera ha fatto saltare i colloqui in corso tra Canberra,e Google per trovare un accordo commerciale e remunerare gli editori per i loro contenuti.ha messo in atto la minaccia agitata lo scorso agosto:re la ...

Alberto_Cirio : Il ministro Speranza ha appena firmato una ordinanza che blocca la ripartenza degli impianti di sci. Sono allibito… - salvatore_irato : RT @Internazionale: • Facebook blocca le notizie in Australia in polemica con un progetto di legge • 42 persone rapite nell’ovest della Ni… - AretimPolitics : Nuovo capitolo della guerra tra #BigTech e #Australia. Dopo #Google è la volta di #Facebook che blocca la condivisi… - positanonews : Facebook blocca i contenuti dei giornali in Australia, potrebbe succedere anche in Europa tra le #news… - LittleMel92 : RT @Internazionale: • Facebook blocca le notizie in Australia in polemica con un progetto di legge • 42 persone rapite nell’ovest della Ni… -