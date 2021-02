Emis Killa e Jake La Furia: esce il repack di “17” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emis Killa e Jake La Furia annunciano il repack di “17”: una nuova versione piena di novità in arrivo a fine febbraio Emis Killa e Jake La Furia danno nuovo vita al loro album “17”, il lavoro torna su tutte le piattaforme e nei negozi con un repack dal titolo “17 Dark Edition”. Una copertina rinnovata e un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021)Laannunciano ildi “17”: una nuova versione piena di novità in arrivo a fine febbraioLadanno nuovo vita al loro album “17”, il lavoro torna su tutte le piattaforme e nei negozi con undal titolo “17 Dark Edition”. Una copertina rinnovata e un… L'articolo Corriere Nazionale.

hanb1noo : @SXRALEO e ad emis killa <3 gn amo - gvldven : uff, mhh credo emis killa (mo partono gli unfollow) - jemenfous_____ : RT @marvinsroom_6: Tommaso, ad un concerto in cui aveva bevuto parecchio, aveva beccato Marracash e avevano iniziato a parlare, fino a quan… - Naomy79302603 : RT @marvinsroom_6: Tommaso, ad un concerto in cui aveva bevuto parecchio, aveva beccato Marracash e avevano iniziato a parlare, fino a quan… - ungarospinato_ : RT @marvinsroom_6: Tommaso, ad un concerto in cui aveva bevuto parecchio, aveva beccato Marracash e avevano iniziato a parlare, fino a quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Emis Killa Massimo Pericolo, il nuovo singolo è "Bugie" Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EMODRILL (@massimopericolo) Chi è Massimo Pericolo e la collaborazione con Emis Killa e Jake La Furia approfondimento Chi è Massimo Pericolo, ...

MASSIMO PERICOLO: 'Bugie' il nuovo singolo Nel 2020 Massimo Pericolo collabora con molti artisti della scena italiana, Mahmood, Achille Lauro, Tedua, Jake La Furia, Emis Killa, Lazza, Madame, Speranza, Chicoria, Tony Effe e Touché e a luglio ...

Emis Killa e Jake La Furia, arriva la Dark Edition di "17" Sky Tg24 Emis Killa e Jake La Furia: esce il repack di “17” Emis Killa e Jake La Furia annunciano il repack di “17”: una nuova versione piena di novità in arrivo a fine febbraio Emis Killa e Jake La Furia danno nuovo vita al loro album “17”, il lavoro torna su ...

Massimo Pericolo, il nuovo singolo è "Bugie" È fissato per il 19 febbraio il ritorno di Massimo Pericolo, uno dei rapper più apprezzati della scena musicale. “Bugie”, questo il titolo del nuovo singolo, sarà prodotto da Crookers già presente nel ...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EMODRILL (@massimopericolo) Chi è Massimo Pericolo e la collaborazione cone Jake La Furia approfondimento Chi è Massimo Pericolo, ...Nel 2020 Massimo Pericolo collabora con molti artisti della scena italiana, Mahmood, Achille Lauro, Tedua, Jake La Furia,, Lazza, Madame, Speranza, Chicoria, Tony Effe e Touché e a luglio ...Emis Killa e Jake La Furia annunciano il repack di “17”: una nuova versione piena di novità in arrivo a fine febbraio Emis Killa e Jake La Furia danno nuovo vita al loro album “17”, il lavoro torna su ...È fissato per il 19 febbraio il ritorno di Massimo Pericolo, uno dei rapper più apprezzati della scena musicale. “Bugie”, questo il titolo del nuovo singolo, sarà prodotto da Crookers già presente nel ...