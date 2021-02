Covid, screening alla Eav: al via tremila tamponi antigenici rapidi (Di giovedì 18 febbraio 2021) tremila tamponi antigienici rapidi sono stati consegnati dalla Regione Campania ad Eav, società che si occupa del trasporto su ferro e gomma sul territorio regionale. “In relazione alla fase di mutamento del virus Sars Cov2 – rende noto l’Eav – la Regione, ha avviato una ulteriore fase di screening atta a monitorare l’andamento epidemiologico anche nello specifico settore del Trasporto Pubblico Locale. Per questo obiettivo sono stati conferiti ad Eav circa 3000 tamponi antigenici rapidi, in grado di rilevare l’eventuale presenza di virus Sars-CoV2”. Tutto il personale in forza alla società di trasporto, su base volontaria, sarà invitato all’effettuazione del tampone antigenico rapido. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021)antigienicisono stati consegnati dRegione Campania ad Eav, società che si occupa del trasporto su ferro e gomma sul territorio regionale. “In relazionefase di mutamento del virus Sars Cov2 – rende noto l’Eav – la Regione, ha avviato una ulteriore fase diatta a monitorare l’andamento epidemiologico anche nello specifico settore del Trasporto Pubblico Locale. Per questo obiettivo sono stati conferiti ad Eav circa 3000, in grado di rilevare l’eventuale presenza di virus Sars-CoV2”. Tutto il personale in forzasocietà di trasporto, su base volontaria, sarà invitato all’effettuazione del tampone antigenico rapido. L'articolo proviene da ...

