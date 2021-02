Caso Alex Schwazer, fine di un incubo: non fu doping. «Le urine del campione furono alterate» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Archiviazione per non aver commesso il fatto. Questa la decisione del gip del Tribunale di Bolzano Walter Pelino al termine del processo di primo grado per l’ex marciatore Alex Schwazer. Il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha ritenuto “accertato con alto grado di credibilità” che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l’atleta positivo. Alex Schwazer, il suo legale: «Abbiamo lottato per anni» Alex Schwazer ha appreso la notizia dell’archiviazione dell’inchiesta doping mentre si stava allenando. Come si legge sul sito dell’Ansa, lo racconta il suo legale Gerhard Brandstaetter. «Il giudice ha approfondito la questione in maniera straordinaria. La soddisfazione ovviamente è grande, perché abbiamo lottato anni per questo». Al ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Archiviazione per non aver commesso il fatto. Questa la decisione del gip del Tribunale di Bolzano Walter Pelino al termine del processo di primo grado per l’ex marciatore. Il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha ritenuto “accertato con alto grado di credibilità” che i campioni di urina nel 2016alterati per far risultare l’atleta positivo., il suo legale: «Abbiamo lottato per anni»ha appreso la notizia dell’archiviazione dell’inchiestamentre si stava allenando. Come si legge sul sito dell’Ansa, lo racconta il suo legale Gerhard Brandstaetter. «Il giudice ha approfondito la questione in maniera straordinaria. La soddisfazione ovviamente è grande, perché abbiamo lottato anni per questo». Al ...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - LaStampa : BOLZANO. Il gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a caric… - fd_scafa : RT @Agenzia_Ansa: 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado per dop… - infoitinterno : Caso Schwazer, Donati: “La vittoria di Alex, grazie ad un giudice coraggioso” - SecolodItalia1 : Caso Alex Schwazer, fine di un incubo: non fu doping. «Le urine del campione furono alterate»… -