Can Yaman e Diletta Leotta fidanzati: matrimonio in arrivo? Il commento di Barbara d'Urso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta non si nascondo di certo, da qualche settimana infatti il gossip del momento è stato reso pubblico: l'attore turco e la giornalista sportiva di Dazn sono ufficialmente fidanzati. Entrambi sui loro profili social hanno mostrato scatti insieme e per il weekend di San Valentino si sono concessi un fine settimana in costiera amalfitana. Leggi anche: Can Yaman fa innamorare Azzurra (e non solo) in Che Dio ci Aiuti 6: lo spoiler su Instagram (Video) Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Can Yaman e Diletta Leotta poiché alcune indiscrezioni parlano di un'imminente matrimonio, insomma da fidanzati a marito e moglie. I rumor si sono fatti sempre più insistenti fino all'avvistamento di un aereo ...

