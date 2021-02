Camera | Draghi ottiene una larga fiducia | 535 i “Sì” e 56 i “No”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giorno dopo aver ricevuto un plebiscito al Senato, il premier Marioper il suo governo un’ampiaanche alla, la sera del 18 febbraio. Sono stati 535 i voti favorevoli, i no sono stati 56, mentre sono stati 5 gli astenuti. Ora il governoè pienamente operativo. Solo 13 minuti Nel pomeriggio la replica del presidente del Consiglio, a seguito di un lungo dibattito. La replica diè durata appena 13 minuti. Ha ricevuto otto applausi dall’Assemblea: sulla semplificazione, sulla lotta alla corruzione, sull’impegno per le carceri, sullo sport e sul turismo. Nel medio periodo, dice, per la “ripartenza”, il tema delle piccole e medie imprese “comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per ...

21.47 Governo, okfiducia aSì alla fiducia dallaal governo di Mariocon 535 sì, 56 no e 5 astenuti. Presenti 596. In M5s almeno 16 deputati hanno votato contro. Come già accaduto ieri al ...Ore 18:02 - Iniziata la replica di MarioallaOre 16:37 - Conclusa la seduta sulla discussione, si riprende alle 18 con la replica del presidente del Consiglio. Ore 16:12 - Zingaretti:...262 sì e 40 no per ottenere la maggioranza. Oltre a Fratelli d'Italia, sono 15 i senatori grillini a votare contro. Oggi alle 20 appuntamento alla Camera ...Come ieri a palazzo Madama anche alla Camera si è manifestata con i suoi ‘no’ la pattuglia ... il solo partito tra quelli rappresentati in Parlamento contrario al governo Draghi che può invece godere ...