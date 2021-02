Calcio: Mediaset si aggiudica diritti Champions per visione partita free e diretta streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Mediaset si è aggiudicata il diritto a trasmettere fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, Finale compresa; il match sarà visibile gratuitamente anche online. In più, Mediaset offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari. Mediaset, che già offre in chiaro i match della stagione in corso, si è aggiudicata per altri tre anni il diritto a trasmettere sulle proprie piattaforme un totale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) -si èta il diritto a trasmettere fino al 2024, lagratuita sulle reti generaliste della migliordi ogni turno diLeague, Finale compresa; il match sarà visibile gratuitamente anche online. In più,offrirà ogni stagione anche ladi altre 104 partite inpay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari., che già offre in chiaro i match della stagione in corso, si èta per altri tre anni il diritto a trasmettere sulle proprie piattaforme un totale di ...

FeliceRaimondo : Mediaset ufficializza l'acquisto dei diritti TV CL 2021/2024: trasmetterà in chiaro la miglior partita del martedì,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Champions League-Mediaset, avanti insieme: in chiaro fino al 2024, anche una ricca offerta pay in streaming… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Champions League-Mediaset, avanti insieme: in chiaro fino al 2024, anche una ricca offerta pay in streaming… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Champions League-Mediaset, avanti insieme: in chiaro fino al 2024, anche una ricca offerta pay in streaming… - apetrazzuolo : UFFICIALE - Champions League-Mediaset, avanti insieme: in chiaro fino al 2024, anche una ricca offerta pay in strea… -