Cagliari, Di Francesco si gioca tutto in 90 minuti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cagliari obbligato alla vittoria contro il Torino per cercare di allontanare le paure Serie B. Di Francesco ha presentato la sfida salvezza in conferenza stampa allontanando tensioni e preoccupazioni Cagliari-Torino: via il sipario. Alla Sardegna Arena andrà in scena un autentico scontro salvezza. Padroni di casa chiamati alla vittoria per cercare di allontanare paure e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

