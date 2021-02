Bestemmie e video hard nell’assemblea online del Comune di Bergamo | salta la diretta

(Di giovedì 18 febbraio 2021), 18 feb –, insulti eproiettati durante l’incontroorganizzato daldi: così ignoti intrusi hanno fattore l’assemblea su Google Meet organizzata daldisul futuro della ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga, situata nel quartiere Celadina della città orobica. Per l’occasione si sarebbe discusso della conclusione dei lavori di riqualificazione di uno spazio da oltre 3mila metri quadrati. Un progetto presentato da cinque realtà bergamasche decisamente viranti sul «rosso», che si sono aggiudicate il bando di gestione e rinnovamento dell’area. Tra queste, anche la Cooperativa sociale Ruah, l’anno scorso al centro di un’indagine per truffa ...

Un appuntamento molto atteso per i cittadini dei quartieri, annullato in corso d'opera per intrusioni inopportune:e unhard proiettato proprio durante la diretta. È successo durante l'incontro online tenutosi tramite Google Meet nella serata di mercoledì 17 febbraio, incentrato sul futuro della ex ...... tra, pesanti ingiurie e "n - word" , senza contare le battute sessiste "da bar" e le ... come già accaduto in altre occasioni, isolato ile l'hanno diffuso sui social. Anche in questo ...Un’assemblea pubblica, voluta dalla rete di quartiere di Celadina, annullata dopo una ventina di minuti per l'ingresso di cittadini che hanno creato il caos ...Ennesimo scivolone offensivo nella Casa, nell’edizione che ha collezionato più espulsioni tra bestemmie, ingiurie e «n-word» ...