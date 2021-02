Basket | Tessitori e Spissu guidano l’Italia al successo sulla Macedonia del Nord

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell’odierno match delle qualificazioni ad Euro2022,ha messo al tappeto, dopo una sfida combattuta, ladel. Gli azzurri si sono imposti 92-84 in un match a punteggio molto alto. La chiave deldei portacolori del Bel Paese è stata l’asse Marco– Amedeo. Il primo ha realizzato 13 punti e smazzato 9 assist, mentre il secondo è stato il miglior marcatore italiano con 18 punti.ha iniziato meglio il match esibendo un buon gioco corale conche, come al solito, si è distinto per le sue doti di playmaker. Nel secondo quarto, tuttavia, laè emersa sulle ali di un Nenad Dimitrijevikj che ha segnato 19 punti nei primi venti minuti e ha anche ...

