Atletica, assolto Alex Schwazer: 'Non ci fu doping nel 2016' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alex Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping 'per non aver commesso il fatto'. Il gip del Tribunale di Bolzano ha accolto la richiesta del pm ritenendo 'accertato con altro grado di credibilità'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021)è statodall'accusa di'per non aver commesso il fatto'. Il gip del Tribunale di Bolzano ha accolto la richiesta del pm ritenendo 'accertato con altro grado di credibilità'...

MediasetTgcom24 : Atletica, assolto Alex Schwazer: 'Non ci fu doping nel 2016' #AlexSchwazer - Eurosport_IT : ?? Schwazer, dopo 5 anni la fine di un incubo - alvisefranz : RT @Eurosport_IT: ?? Schwazer, dopo 5 anni la fine di un incubo - f4t_ale : RT @MediasetTgcom24: Atletica, assolto Alex Schwazer: 'Non ci fu doping nel 2016' #AlexSchwazer - sportface2016 : Per il Tribunale di Bolzano, #Schwazer 'non ha commesso il fatto'. Il commento dell'allenatore Sandro #Donati -