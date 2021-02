Ascolti TV | Mercoledì 17 febbraio 2021 Soliti Ignoti 16% | bene Scarelli 11 1% | Ferilli all’8 6% | vola IGT 6 6% su Tv8

(Di giovedì 18 febbraio 2021)- Il Ritorno Nella serata di ieri,17, su Rai1– Il Ritorno – dalle 20:41 alle 22:22 – ha conquistato 4.303.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5, in replica, L’Amore Strappato ha incollato davanti al video 1.821.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai2 Speciale Rai Parlamento ha interessato 794.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Jason Bourne ha raccolto 1.560.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.399.000 spettatori con l’11.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 652.000 spettatori (2.9%). Su La7 Atlantide ha registrato 636.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 1.506.000 spettatori (6.6%). Sul ...

Tv17 febbraio 2021. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane.