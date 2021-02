Amici daytime 18 febbraio 2021: un nuovo banco per Sergio o la sfida? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel corso del daytime di Amici 20 di giovedì 18 febbraio 2021, Anna Pettinelli fa recapitare una busta agli allievi della scuola, nella quale rende nota l'intenzione di proporre un banco in più per il cantante Sergio, senza farlo passare per una sfida. Come è accaduto in un'altra situazione analoga, gli allievi cantanti discutono sull'opportunità di concedere il banco o di costringerlo a una sfida. Negato il banco per Sergio I ragazzi non hanno trovato così forte l'esibizione di Sergio, motivo per cui, in dodici votano il no al banco, solo quattro i voti a favore. A questo punto, qualcuno dovrà sfidare il cantante. Deddy si propone per la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel corso deldi20 di giovedì 18, Anna Pettinelli fa recapitare una busta agli allievi della scuola, nella quale rende nota l'intenzione di proporre unin più per il cantante, senza farlo passare per una. Come è accaduto in un'altra situazione analoga, gli allievi cantanti discutono sull'opportunità di concedere ilo di costringerlo a una. Negato ilperI ragazzi non hanno trovato così forte l'esibizione di, motivo per cui, in dodici votano il no al, solo quattro i voti a favore. A questo punto, qualcuno dovràre il cantante. Deddy si propone per la ...

