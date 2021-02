Amadeus su Ibra | “Sarà a Sanremo dopo l’Udinese | poi si allenerà in Riviera”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)rivela ulteriore informazioni per quanto riguarda la partecipazione di Zlatanhimovic al Festival di. Il presentatore ha spiegato come lo svedese concilierà l’evento con gli impegni che lo legano al Milan: “I tempi sono cambiati. Zlatan è un grande professionista, e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli – ha affermatoalla Gazzetta dello Sport -.sa come organizzarsi, siinper tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare”. Il noto conduttore ha poi escluso l’ipotesi che lo svedese faccia il pendolare da Milano a: “No, andrà a Milano ...

capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - LelloPinto : RT @LelloPinto: A #Sanremo Amadeus invita Ibra. Ecco appunto. Si vede che è un interista sfegatato. - LelloPinto : A #Sanremo Amadeus invita Ibra. Ecco appunto. Si vede che è un interista sfegatato. - Karen__Green_ : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Ibra

..., ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di come sarà gestito durante le giornate della rassegna canora in cui sarà ospite fisso per tutte le serate.E IL DERBY - 'La mia ansia è più ...glissa sulla possibilità di un ricongiungimento sul palco dell'Ariston dei due , ma ci ... "non è razzista. Solo chi non ha giocato a calcio non può capire l'adrenalina che scorre in certi ...Zlatan è un grande professionista, e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli – ha affermato Amadeus alla Gazzetta dello Sport-. Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la ...Amadeus spiega come verrà gestito Ibra Parlando alla Gazzetta Amadeus non ha voluto rivelare molto del ruolo che avrà Ibra: “Certo, ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro ...