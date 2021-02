Alessandra Mastronardi | aria di nozze con Ross McCall?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandra Mastronardi, 35 anni, starebbe per dire «sì» all’attore irlandese Ross McCall, 44. I due, che vivono insieme a Londra, avevano programmato il matrimonio per lo scorso giugno, ma causa Covid sono stati costretti a rimandarlo. Ora, come scrive il Corriere della Sera, dopo la prova della convivenza «forzata» del lockdown il grande momento sarebbe vicino. Ma il condizionale è d’obbligo: siccome la Mastronardi vorrebbe sposarsi in Italia, resta la difficoltà di far arrivare i parenti di Ross McCall dal Regno Unito.