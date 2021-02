WINDTRE: al via piano di formazione ‘EMPOWERING THE FUTURE’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Previsti quattro filoni d’apprendimento e 290mila ore di corsi per lo sviluppo di nuove competenze Roma, 17 febbraio 2021 – WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, avvia ‘EMPOWERING the FUTURE’, il piano formativo che offre ai dipendenti la possibilità di arricchire e aggiornare il proprio bagaglio di competenze, in linea con la trasformazione digitale in atto. Sostenibilità: WINDTRE conferma tutte le certificazioni nonostante il COVID-19 Il programma è articolato su quattro filoni formativi: Mindset Digitale e Skill Trasversali, Trasformazione e Reskilling, Evoluzione Tecnologica e Customer & Sales Excellence. In particolare, Mindset Digitale e Skill Trasversali, rivolto a tutti i dipendenti, è focalizzato sulle competenze legate al digitale, alla ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Previsti quattro filoni d’apprendimento e 290mila ore di corsi per lo sviluppo di nuove competenze Roma, 17 febbraio 2021 –, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, avviathe, ilformativo che offre ai dipendenti la possibilità di arricchire e aggiornare il proprio bagaglio di competenze, in linea con la trasdigitale in atto. Sostenibilità:conferma tutte le certificazioni nonostante il COVID-19 Il programma è articolato su quattro filoni formativi: Mindset Digitale e Skill Trasversali, Trase Reskilling, Evoluzione Tecnologica e Customer & Sales Excellence. In particolare, Mindset Digitale e Skill Trasversali, rivolto a tutti i dipendenti, è focalizzato sulle competenze legate al digitale, alla ...

