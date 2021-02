VIDEO | Di Lorenzo (Irbm): “Vaccino Astrazeneca evita ospedalizzazione nel 100% dei casi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – È in discussione tra gli esperti proprio in questi giorni la possibilità di somministrare il vaccino Astrazeneca anche agli over-55, un limite anagrafico imposto da Aifa ma non dall’Ema o dall’Oms. ‘Limite’ che unito ad alcuni malumori provenienti dalla classe medica sembrano aver posto delle ‘ombre’ sull’efficacia di questo vaccino che tra i suoi vantaggi innegabili possiede il fatto di poter esser conservato a temperature normali agevolando quindi la somministrazione sulla popolazione generale. A fare il punto sull’efficacia, la copertura rispetto alle varianti e a chiarire quante dosi arriveranno nel nostro Paese tra febbraio e marzo con l’agenzia di stampa Dire è Piero di Lorenzo, Presidente dell’Irbm di Pomezia. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – È in discussione tra gli esperti proprio in questi giorni la possibilità di somministrare il vaccino Astrazeneca anche agli over-55, un limite anagrafico imposto da Aifa ma non dall’Ema o dall’Oms. ‘Limite’ che unito ad alcuni malumori provenienti dalla classe medica sembrano aver posto delle ‘ombre’ sull’efficacia di questo vaccino che tra i suoi vantaggi innegabili possiede il fatto di poter esser conservato a temperature normali agevolando quindi la somministrazione sulla popolazione generale. A fare il punto sull’efficacia, la copertura rispetto alle varianti e a chiarire quante dosi arriveranno nel nostro Paese tra febbraio e marzo con l’agenzia di stampa Dire è Piero di Lorenzo, Presidente dell’Irbm di Pomezia.

