Verso Atalanta-Real Madrid, Tacchinardi è sicuro: "Non è una missione impossibile" Con l'Atalanta e il maestro Cesare Prandelli ha vinto tutto, a livello giovanile e Marcello Lippi l'ha fatto esordire in Serie A ad appena 17 anni, con la maglia nerazzurra. Poi alla Juve ha vinto cinque scudetti, ma Alessio Tacchinardi conosce bene la Champions, lui che l'ha vinta con la Juventus nel 1996 ed è arrivato in semifinale col VillarReal nel 2006. E chi meglio di lui può dirci di Zinedine Zidane, suo compagno alla Juve dal 1996 al 2001, poi vincitore di tre Champions col Real Madrid nel 2016-17 e 18. Tacchinardi, che ora commenta la Champions in tv per Mediaset, spinge l'Atalanta Verso la grande impresa. Sentiamolo. Tacchinardi, cosa significa trovare il Real Madrid, per ...

