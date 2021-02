Variante inglese Covid, Iss: “Aumento rischio ricoveri e morti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con la Variante inglese più infezioni e possibile Aumento dei ricoveri e dei morti. È in sintesi quanto si legge sul sito dell’Istituto superiore di sanità dedicate proprio alle varianti del coronavirus Sars-CoV-2. “Nuove evidenze, basate su analisi preliminari nel Regno Unito, portano a ipotizzare – si legge nella risposta a una delle Faq – un Aumento della gravità di malattia, con maggiore rischio di ospedalizzazione e di decesso per i casi” di Covid-19 “con Variante inglese. Inoltre la maggiore trasmissibilità della Variante inglese si traduce in un maggior numero assoluto di infezioni, determinando così un Aumento del numero di casi gravi”. L’Iss, rispondendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con lapiù infezioni e possibiledeie dei. È in sintesi quanto si legge sul sito dell’Istituto superiore di sanità dedicate proprio alle varianti del coronavirus Sars-CoV-2. “Nuove evidenze, basate su analisi preliminari nel Regno Unito, portano a ipotizzare – si legge nella risposta a una delle Faq – undella gravità di malattia, con maggioredi ospedalizzazione e di decesso per i casi” di-19 “con. Inoltre la maggiore trasmissibilità dellasi traduce in un maggior numero assoluto di infezioni, determinando così undel numero di casi gravi”. L’Iss, rispondendo ...

