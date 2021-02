Vaccini, in Campania tocca a forze dell’ordine e vigili urbani (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania annuncia che prosegue la campagna vaccinale che prevede progressivamente l’inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito. Nei prossimi giorni potranno accedere alla piattaforma dedicata per le adesione anche le forze dell’ordine e le Polizie municipali. L’Unità di crisi della Regione comunicherà le modalità di registrazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regioneannuncia che prosegue la campagna vaccinale che prevede progressivamente l’inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito. Nei prossimi giorni potranno accedere alla piattaforma dedicata per le adesione anche lee le Polizie municipali. L’Unità di crisi della Regione comunicherà le modalità di registrazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

