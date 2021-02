Uomini e Donne | registrazione 16-02-2021 | si sfiora la rissa | interviene Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Martedì 16 febbraioè stata registrata una nuova puntata diche vedremo in onda su Canale 5 alle 14.45 tra una decina di giorni circa. Si è trattato di una puntata molto particolare perDe, costretta a intervenire per sedare una lite che stava degenerando in, e per la nuova tronista Samantha, che ha cominciato anche lei il suo trono con una litigata. Gemma Galgani è tornata a polemizzare con Riccardo ricevendo come sempre gli sfottò e i dispetti di Tina Cipollari, che l’ha presa di mira più del solito, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono riavvicinati dopo che la scorsa volta avevano deciso di chiudere la loro frequentazione e per Armando Incarnato è arrivata una nuova corteggiatrice. Sono state mostrate inoltre le prime esterne dei ...