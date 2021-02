Ultime Notizie Roma del 17-02-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’intervento del premio Mario Draghi al Senato per illustrare il programma di governo con invito la massima coesione per il paese in primo piano rigori contro le nuove varianti covid la necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano vaccini un discorso incentrato sulle emergenze le priorità il covid ma anche recovery Plan con la sua forza l’impronta ambientalista e per grandi forme da mettere in campo quella del fisco quello digitale è quella della Giustizia sociale e per la politica estera trumpismo approccio multilaterale dossier internazionali e le rupe ismo cambiamo ancora argomento le varianti del virus spaventano l’Italia la circolazione in alcune aree ormai oltre il 60% da oggi pomeriggio zone rosse per 4 comuni Lombardia per le autorità si ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’intervento del premio Mario Draghi al Senato per illustrare il programma di governo con invito la massima coesione per il paese in primo piano rigori contro le nuove varianti covid la necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano vaccini un discorso incentrato sulle emergenze le priorità il covid ma anche recovery Plan con la sua forza l’impronta ambientalista e per grandi forme da mettere in campo quella del fisco quello digitale è quella della Giustizia sociale e per la politica estera trumpismo approccio multilaterale dossier internazionali e le rupe ismo cambiamo ancora argomento le varianti del virus spaventano l’Italia la circolazione in alcune aree ormai oltre il 60% da oggi pomeriggio zone rosse per 4 comuni Lombardia per le autorità si ...

