Traffico Roma del 17-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Buonasera apriamo con il raccordo anulare un incidente in carreggiata interna sta provocando Chiudi tra la Bufala hotel lo svincolo Centrale del Latte Casal Monastero in direzione quindi Tiburtina in carreggiata esterna rallentamenti e code tra La Rustica all’uscita centrale del latte in direzione quindi Salaria nella zona sud del raccordo anulare code per un incidente tra Pier in carreggiata interna rimosso l’altro incidente sempre in carreggiata interna restano rallentamenti concludi attratti dalla Pontina all’uscita Parco de’ Medici in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna coda perdalla Pontina allo svincolonina perintenso in tangenziale quindi tra Tor di Quinto all’uscita Salaria direzione San Giovanni alla Balduina disagi per un ...