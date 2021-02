Stankovic: “Inter, il Milan lo stanco io. Siamo in forma, ce la giocheremo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico della Stella Rossa Belgrado, Dejan Stankovic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, alla vigilia della gara con il Milan in Europa League e in prospettiva derby di domenica prossima. Queste le parole del serbo: “Siamo reduci da due vittorie in trasferta, Siamo in forma: i ritiri a Cipro e in Turchia sono serviti per ricaricarci. I pericoli da temere sono il modo diretto di giocare dei rossoneri e certe individualità come Leao, Rebic, Castillejo, Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessié, ma soprattutto a Theo Hernandez, decisivo quanto per noi Maicon nella stagione del Triplete”. Sorpreso da Ibra? “A 39 anni è il numero uno, si esalta quando il livello aumenta. E di conseguenza alza quello dei compagni”. Sul derby di domenica: “L’Inter ha preso la vetta della classifica. Ora è padrona ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico della Stella Rossa Belgrado, Dejan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, alla vigilia della gara con ilin Europa League e in prospettiva derby di domenica prossima. Queste le parole del serbo: “reduci da due vittorie in trasferta,in: i ritiri a Cipro e in Turchia sono serviti per ricaricarci. I pericoli da temere sono il modo diretto di giocare dei rossoneri e certe individualità come Leao, Rebic, Castillejo, Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessié, ma soprattutto a Theo Hernandez, decisivo quanto per noi Maicon nella stagione del Triplete”. Sorpreso da Ibra? “A 39 anni è il numero uno, si esalta quando il livello aumenta. E di conseguenza alza quello dei compagni”. Sul derby di domenica: “L’ha preso la vetta della classifica. Ora è padrona ...

