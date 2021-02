Sette sconfitte in otto giornate: la sorprendente scelta del Crotone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Crotone come il Cagliari: Stroppa resta come Di Francesco nonostante i risultati negativi. Vrenna: “Ho fiducia nel mio tecnico” I proverbi spesso aiutano a spiegare la realtà: fare di necessità virtù è quello giusto per le scelte che stanno operando prima il Cagliari e poi il Crotone. Il patron dei sardi, Giulini, in diretta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilcome il Cagliari: Stroppa resta come Di Francesco nonostante i risultati negativi. Vrenna: “Ho fiducia nel mio tecnico” I proverbi spesso aiutano a spiegare la realtà: fare di necessità virtù è quello giusto per le scelte che stanno operando prima il Cagliari e poi il. Il patron dei sardi, Giulini, in diretta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

NbaReligion : #Celtics in crisi: 7 sconfitte nelle ultime 10 partite giocate #NBA - FBrumani : @ChrisElMuss @astonvilla @LFC @acmilan Vero, ma bisogna reagire in fretta. Tre sconfitte nelle ultime sette partite preoccupano. - giobill1 : Risultati #Milan nelle ultime sette giornate di Serie A: 4 vittorie e 3 sconfitte. Nel mezzo in Coppa Italia anche… - Bertolca10 : Dopo sette mesi di imbattibilità, il Milan da gennaio ha ottenuto 4 sconfitte. Ancora nessun pareggio per Pioli dal… - franceffe : Tre sconfitte consecutive. Oppure cinque nelle ultime sette, sei nelle ultime dieci. E tre vittorie nelle ultime dodici. @LFC -