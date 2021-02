Porto - Juventus 2 - 0 Live | raddoppio di Marega a inizio ripresa Bianconeri con le spalle al muro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)secondo tempo disastroso per la, che subisce il 2 - 0 dopo 20 secondi con. Adesso si fa dura per i, che devono necessariamente segnare un gol per non essere costretta ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - RaiSport : ?? #Porto-#Juventus 2-1 Avvio disastroso per i bianconeri, poi #Chiesa nel finale riapre la qualificazione. Il… - delca_it : Segnalo la geniale strategia adottata dalla Juventus che, al solo scopo di avere lo stadio pieno e quindi un ricco… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

OPORTO - La Juve cade in casa delnell'andata di finale degli ottavi di Champions: i bianconeri vengono castigati da Taremi e Marega , a segno rispettivamente a inizio partita e in avvio di ripresa. All'82' Chiesa accorcia le ...22.55 Champions League,2 - 1 Battuta d'arresto per la Juve sconfitta 2 - 1 in casa delnell'andata degli ottavi di Champions League. Pronti - via e Juve sotto: erroraccio di Bentancur che 'serve' ...Prestazione indecorosa della Juventus, solo parzialmente salvata dal goal di Federico Chiesa, che tiene ancora aperti i giochi. Mancanza di concentrazione piuttosto evidente da parte degli uomini di ...Come la pandemia ha influito sul calcio? Secondo Marco Bellinazzo del Sole 24 ore servirà un triennio per tornare ai livelli pre Covid ...