Pomeriggio Cinque: Che fine ha fatto Cristina Plevani? La prima vincitrice del GF lavora in un negozio

Che fine ha fatto Cristina Plevani? Ve la ricordate la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello? All'epoca aveva i capelli biondissimi ed era super riccia. Si deve a lei e a Pietro Taricone la costruzione delle casette per coccole poi riproposta praticamente in ogni edizione. Plevani piaceva tantissimo al pubblico del reality perché spontanea.

