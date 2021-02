Paratici: “Siamo sempre concentrati, lo eravamo anche a Lione. Dybala? E’ importante, lo aspettiamo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fabio Paratici, Managing Director Football Area della Juventus, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida contro il Porto: “In Champions si è sempre concentrati, non è che a Lione non lo fossimo. Non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso forse anche in maniera immeritata. Siamo pronti alla doppia gara. Dybala? Lo aspettiamo, abbiamo tanti obiettivi in stagione e può essere importante”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fabio, Managing Director Football Area della Juventus, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida contro il Porto: “In Champions si è, non è che anon lo fossimo. Non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso forsein maniera immeritata.pronti alla doppia gara.? Lo, abbiamo tanti obiettivi in stagione e può essere”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

