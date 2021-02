Mondiali sci alpino Cortina 2021: tutte le gare LIVE e in DIRETTA (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Due settimane di grande emozioni. Da lunedì 8 a domenica 21 febbraio sarà Cortina ad ospitare i Mondiali di sci alpino, una manifestazione attesissima per i colori azzurri anche se, purtroppo, si dovrà disputare a porte chiuse per via della pandemia. Ma le emozioni di certo non mancheranno: nonostante l’infortunio di Sofia Goggia, la pattuglia italiana vuole essere assoluta protagonista e Sportface.it non vi farà perdere nessuna emozione della rassegna iridata, accompagnandovi quotidianamente con le dirette delle gare, i commenti, le interviste, i video, le parole dei protagonisti, le classifiche e i risultati. Quindici giorni da urlo. IL PROGRAMMA DELLE gare I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GARA PER GARA GLI ITALIANI IN GARA E LE START LIST GARA PER GARA IL MEDAGLIERE LA DIRETTA E I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Due settimane di grande emozioni. Da lunedì 8 a domenica 21 febbraio saràad ospitare idi sci, una manifestazione attesissima per i colori azzurri anche se, purtroppo, si dovrà disputare a porte chiuse per via della pandemia. Ma le emozioni di certo non mancheranno: nonostante l’infortunio di Sofia Goggia, la pattuglia italiana vuole essere assoluta protagonista e Sportface.it non vi farà perdere nessuna emozione della rassegna iridata, accompagnandovi quotidianamente con le dirette delle, i commenti, le interviste, i video, le parole dei protagonisti, le classifiche e i risultati. Quindici giorni da urlo. IL PROGRAMMA DELLEI RISULTATI E LE CLASSIFICHE GARA PER GARA GLI ITALIANI IN GARA E LE START LIST GARA PER GARA IL MEDAGLIERE LAE I ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci Sci, Bassino medaglia d'oro a Cortina E' una vittoria speciale e giocata fino all'ultimo centesimo di secondo quella che oggi ha incoronato Marta Bassino medaglia d'oro ai Mondiali di Sci Alpino nella specialità del gigante parallelo. "E' incredibile e bellissimo " ha dichiarato Marta Bassino ai microfoni RAI " Sono emozionata da quando ho capito che avrei vinto una ...

Mondiali Sci Alpino Cortina 2021: il gran lavoro dietro alle piste perfette CORTINA D'AMPEZZO - Li potete vedere a bordo pista dei Mondiali di sci di Cortina 2021 . Hanno una pettorina gialla con una scritta Slip Crew, letteralmente "squadra scivolatori": sono i "lisciatori" ed hanno il compito di rendere la pista perfetta per ...

Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali, tabellone Prova a squadre OA Sport Cortina D’Ampiezzo: 33 campani lisciano le piste per il Mondiale Cortina 2021. Gli allievi del corso e i maestri di sci della Campania si svegliano prima dell’alba e sono in pista tutto il giorno come volontari a “lisciare” le piste dei loro beniamini. Li potete ve ...

LIVE – Parallelo a squadre Mondiali Cortina 2021: aggiornamenti in DIRETTA Sci alpino: segui la diretta live del parallelo a squadre di Cortina, valevole per la Mondiali 2021. Gli aggiornamenti.

