Mercato auto in Europa, il 2021 si apre con il segno meno

Acea, i dati del Mercato in Europa a gennaio 2021. Quagliano, "La situazione del Mercato dell'auto resta critica in tutto il mondo e anche nell'Europa Occidentale". Per il Mercato dell'auto in Europa il 2021 si apre con il segno meno. Stando ai dati comunicati dall'Acea, nel primo mese del nuovo anno sono state immatricolate 842.835 auto.

Mercato auto in Europa, i dati di gennaio 2021

Nello specifico, il mese di gennaio del 2021 si chiude con il 25,7% in meno delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

