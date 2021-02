LIVE Sci alpino | Team Event Mondiali in DIRETTA | Italia fuori ai quarti! Infortunio per Della Mea

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DEL13.20: L’oro di ieri Liensberger batte Alphand e porta l’Austria sul 2-1 13.19: Pertl domina la sfida contro Roenngren e porta l’Austria sull’1-1 13.18: Hector batte nettamente Brunner e la Svezia è avanti 1-0 13.15: Niente da fare per l’che esce ai quarti. Schmid batte De Aliprandini e la Germania vince il quarto 3-1 13.14: Peccato. Laura Pirovano combatte contro Filser ma si deve arrendere per 13 centesimi alla tedesca. Germania avanti 2-1 13.13: Niente da fare per Borsotti che parte male e non riesce a rimontare fino in fondo contro il forte Luitz: 1-1 13.12: Brava Nadia Delago che esordisce con una vittoria contro Aicher per un centesimo: 1-013.11: E’ il momento dell’che ...