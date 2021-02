Laporta: “Farò di tutto per trattenere Messi al Barcellona” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Juan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, in esclusiva a Sky Sport, ha commentato la situazione riguardo a Messi e al suo addio, presunto, ai blaugrana. Queste le parole di Messi: “Farò tutto il possibile per trattenere Messi a Barcellona. Sono in molti a volerlo – ammette Laporta – per far sì che Messi resti a Barcellona servirà un’offerta importante. Il denaro non sarà però una componente fondamentale. Messi va valorizzato con l’affetto che merita e con una proposta economica all’altezza ma lui non lo fa per i soldi – sottolinea Laporta – lo conosco bene, ho un bel rapporto personale con lui. Non è uno che è qui per i soldi. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Juan, candidato alla presidenza del, in esclusiva a Sky Sport, ha commentato la situazione riguardo ae al suo addio, presunto, ai blaugrana. Queste le parole di: “il possibile per. Sono in molti a volerlo – ammette– per far sì cheresti aservirà un’offerta importante. Il denaro non sarà però una componente fondamentale.va valorizzato con l’affetto che merita e con una proposta economica all’altezza ma lui non lo fa per i soldi – sottolinea– lo conosco bene, ho un bel rapporto personale con lui. Non è uno che è qui per i soldi. ...

infoitsport : Laporta sul futuro di Messi: 'Farò tutto il possibile per farlo restare. Genera entrate, non costi' - infoitsport : Barcellona, Laporta sul futuro di Messi: 'Farò tutto il possibile per farlo restare. Genera entrate, non costi' - infoitsport : Laporta: 'Farò di tutto perché Messi resti al Barcellona'. VIDEO - serieAnews_com : ??#Laporta ha le idee chiare su #Messi: 'Farò di tutto per farlo restare al #Barcellona' - sportli26181512 : Laporta a Sky: 'Farò di tutto perché Messi resti al Barcellona'. VIDEO: Il candidato alla presidenza del club in es… -

Ultime Notizie dalla rete : Laporta Farò Barcellona, Messi riflette sul futuro. Laporta: "Farò di tutto per trattenerlo" Ma nonostante questo, c'è chi pensa di poterlo trattenere: é Joan Laporta , numero uno dei catalani dal 2003 al 2010 e uno dei candidati per le prossime elezioni presidenziali. "Farò tutto il ...

Champions League, Barcellona - PSG 1 - 4. Lionel Messi nervoso e abbattuto: è la fine di un'era 'Farò tutto il possibile per trattenere Messi a Barcellona'. Joan Laporta ci prova ancora, ricandidandosi alle elezioni per la presidenza del Barcellona. Ma ne vale davvero la pena? Il Messi visto al ...

Ma nonostante questo, c'è chi pensa di poterlo trattenere: é Joan, numero uno dei catalani dal 2003 al 2010 e uno dei candidati per le prossime elezioni presidenziali. "tutto il ...tutto il possibile per trattenere Messi a Barcellona'. Joanci prova ancora, ricandidandosi alle elezioni per la presidenza del Barcellona. Ma ne vale davvero la pena? Il Messi visto al ...