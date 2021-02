Il Cts contro i presidi: “Stupiti da circolare sulla doppia mascherina. Se indossata bene, quella chirurgica è più che sufficiente” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Nessuno, né il ministero della Salute, né l'Istituto superiore di Sanità, né tantomeno il Cts ad oggi ha dato un'indicazione del genere. Siamo Stupiti che l'Associazione dei presidi mandi in giro una circolare del genere. Si occupi di latino, di filosofia o di matematica, non di strumenti di protezione individuale che non sono di sua competenza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Nessuno, né il ministero della Salute, né l'Istituto superiore di Sanità, né tantomeno il Cts ad oggi ha dato un'indicazione del genere. Siamoche l'Associazione deimandi in giro unadel genere. Si occupi di latino, di filosofia o di matematica, non di strumenti di protezione individuale che non sono di sua competenza". L'articolo .

orizzontescuola : Il Cts contro i presidi: “Stupiti da circolare sulla doppia mascherina. Se indossata bene, quella chirurgica è più… - drew_lion93 : @giuanlortista @Corriere Non è la Lombardia che ha ritirato i militari. È il governo che li ha richiamati andando c… - MauroNardelli : @esterviola Non capisco perché non si possano prendere decisioni on Line. Si aspetta la riunione del venerdì del CT… - annamariamarco : RT @mgdj56: #Riccardi subito processato per #TerrorismoSanitario contro gli Italiani, con conseguente condanna a risarcire i danni provocat… - 74_cappe : RT @FreakManVirtue: Ovviamente siamo contro la libertà di stampa, ma nessuno di noi è intenzionato a colpire persone con mattoni, almeno fi… -