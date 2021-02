Governo Draghi | discorso “programmatico” del Presidente del Consiglio I punti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021): oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, l’esecutivo guidato dall’exdella BCE è atteso alla prova del voto di fiducia in Senato, domani voterà la Camera. Si tratta dell’ultimo passo prima di entrare definitivamente in carica. Cosa ha dettonel suo? Ecco itoccati daldel: priorità combattere la pandemia: nel suo” davanti al Senato, che oggi dovrà votare la fiducia al suo esecutivo, Marioha toccato tantissimi, d’altra parte, come era facile ...

ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - La7tv : #dimartedi Squadra del Governo Draghi, il commento di Pier Luigi Bersani: 'L'altro giorno una persona al supermerca… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - borrillo62 : RT @Palazzo_Chigi: Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - CarloLimonta : RT @pietroraffa: #Draghi:'Il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Ildovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere ... Lo dice il premier Marioin Aula al Senato. .L'intervento del premier per la fiducia alIl premier Marioringrazia Giuseppe Conte nel suo intervento al Senato, chiamato a votare la fiducia al. Dall'Aula, applausi e qualche buu per l'ex presidente del Consiglio."Spero che un giorno i giovani non ci rimproverino per il nostro egoismo", le parole di Draghi rivolte alle nuove generazioni [Video] ..."Governo convintamente europeista, euro irreversibile", dice il Presidente del Consiglio. Governance Recovery a Ministero Economia ...