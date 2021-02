Giornata nazionale del gatto 2021: noi festeggiamo e voi? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Poldo è un gatto che ama inseguire il sole di finestra in finestra (e tenere d’occhio i vicini), è un abile cacciatore (nei sogni) e ha una pagina Instagram per parlare con i follower: per ora lo seguono solo gli amici gatti, ma le ambizioni sono importanti, lui è sicuro che riuscirà a diventare un cat influencer. I gatti di iO Donna guarda le foto Leggi anche › Cani e gatti da adottare. Aumentano le adozioni, ma anche le richieste di aiuto I gatti di iO Donna Elle non perde una ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Poldo è unche ama inseguire il sole di finestra in finestra (e tenere d’occhio i vicini), è un abile cacciatore (nei sogni) e ha una pagina Instagram per parlare con i follower: per ora lo seguono solo gli amici gatti, ma le ambizioni sono importanti, lui è sicuro che riuscirà a diventare un cat influencer. I gatti di iO Donna guarda le foto Leggi anche › Cani e gatti da adottare. Aumentano le adozioni, ma anche le richieste di aiuto I gatti di iO Donna Elle non perde una ...

filogabri : RT @filogabri: Giornata Nazionale contro il bullismo. #7febbraio #bullismo #cyberbullismo #febbraio #febrero #BuenasNoches #BuenosDias http… - RadioGoldAl : Il 17 febbraio è la giornata nazionale del gatto: perché si celebra e come farlo felice - AL_Melandri : Questa è stata la copertura giornalistica in #RepublicaDominicana della prima giornata nazionale di vaccinazione… - ARGDON62 : RT @24emilia: La consigliera regionale @OttaviaSoncini (Pd): 'Istituire in Emilia-Romagna una Giornata nazionale per le vittime del Covid'… - lavocemaruggio : 22 FEBBRAIO 2021, XIV GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE -