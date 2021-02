Giannelli (Associazione presidi): “Difficile rientro studenti al 100%” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo quanto detto da Giannelli (Associazione presidi) a Sky TG24, riportare tutti gli studenti in classe è un obiettivo che ci poniamo tutti ma il vero problema è se in queste condizioni sia possibile. Tanto più che adesso si sta parlando della variante inglese del virus che sembra particolarmente aggressiva dal punto di vista dei contagi Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo quanto detto da) a Sky TG24, riportare tutti gliin classe è un obiettivo che ci poniamo tutti ma il vero problema è se in queste condizioni sia possibile. Tanto più che adesso si sta parlando della variante inglese del virus che sembra particolarmente aggressiva dal punto di vista dei contagi

