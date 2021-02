Francesco Renga a Sanremo 2021: “In Quando Trovo Te la forza dell’oblìo salvifico” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Francesco Renga a Sanremo 2021 presenta il brano Quando Trovo Te, nuovo singolo che anticipa l’album di prossima pubblicazione. Come per Arisa, il nuovo disco di Francesco Renga non uscirà in concomitanza con il Festival ma in seguito, in una data ancora da comunicare ma sicuramente nel 2021. Francesco Renga è tra i protagonisti di un Festival senza pubblico. “Cantare senza avere pubblico è molto limitante perché è il pubblico che ti dà un feedback immediato”, le parole dell’artista sul Teatro Ariston vuoto nel quale si esibirà. Al tempo stesso, però, crede fortemente nell’importanza della kermesse canora che mai come in questo momento assume un significato particolare per il mondo dello ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)presenta il branoTe, nuovo singolo che anticipa l’album di prossima pubblicazione. Come per Arisa, il nuovo disco dinon uscirà in concomitanza con il Festival ma in seguito, in una data ancora da comunicare ma sicuramente nelè tra i protagonisti di un Festival senza pubblico. “Cantare senza avere pubblico è molto limitante perché è il pubblico che ti dà un feedback immediato”, le parole dell’artista sul Teatro Ariston vuoto nel quale si esibirà. Al tempo stesso, però, crede fortemente nell’importanza della kermesse canora che mai come in questo momento assume un significato particolare per il mondo dello ...

