Fiducia per il governo Draghi: Sì al Senato con 262 voti (Di giovedì 18 febbraio 2021) governo Draghi Fiducia – Arriva la Fiducia del Senato per il nuovo governo Draghi. Sono 262 i voti favorevoli, 40 i contrari e 2 astenuti. Il governo Draghi non ha dunque superato il record di Mario Monti, che ebbe il 17 novembre 2011 in Senato un numero di 281 Sì e 25 voti contrari. QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL Senato Draghi: “Dimostrerò con i fatti la stima che mi avete mostrato” Nella discussione generale prima del voto, il premier Mario Draghi ha pronunciato un secondo intervento in Senato, in cui ha posto l’attenzione su cultura, migrazione, turismo, legalità e ambiente. “Il governo segue ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021)– Arriva ladelper il nuovo. Sono 262 ifavorevoli, 40 i contrari e 2 astenuti. Ilnon ha dunque superato il record di Mario Monti, che ebbe il 17 novembre 2011 inun numero di 281 Sì e 25contrari. QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL: “Dimostrerò con i fatti la stima che mi avete mostrato” Nella discussione generale prima del voto, il premier Marioha pronunciato un secondo intervento in, in cui ha posto l’attenzione su cultura, migrazione, turismo, legalità e ambiente. “Ilsegue ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - matteosalvinimi : Il mio intervento in #Senato per conto della Lega sulla fiducia al governo Draghi. Grazie per la vostra attenzione,… - ___________Luca : RT @you_trend: ?? Fiducia al Governo #Draghi, ecco il riepilogo dei voto per gruppo al #Senato - EzioMorassutti : RT @emmabonino: Qui una volta era tutto un 'usciamo dall'euro'. Per questo sono particolarmente contenta di poter votare con @Piu_Europa e… -