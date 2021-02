(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il rapper Mr.parla della sua presunta relazione con, ex concorrente del Grande Fratello Vip.è nato quando sulla casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo perche recitava i versi di una canzone dell’artista (“Sei l’epicentro del mio terremoto”), convincendo tutti che fosse proprio lui il famoso fidanzato segreto dell’ex moglie di Flavio Briatore. Oggi Mr.torna sull’argomento: “Ricordo che ero in studio – ha raccontato – mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”. GRANDE FRATELLO VIP, MR.EDUNA “BOLLA DI GOSSIP” Mr., al secolo Mattia Balardi, infatti nonostante ...

franci_no : Per Elisabetta Gregoraci: Com’è avere avuto un fandom di coppia e sapere che adesso questo fandom è solo esclusiva… - infoitcultura : Gf Vip, Elisabetta Gregoraci infiamma i social col suo look - infoitcultura : I capelli delle meraviglie di Elisabetta Gregoraci che ci delizia con uno chignon alto dal tocco Anni 90 - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Mr.Rain: «La nostra storia d'amore? Ora vi racconto tutto» - infoitcultura : La casa di lusso di Elisabetta Gregoraci: ci sono affreschi, scalinate e statue dorate -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Lo scorso novembre, a Pomeriggio 5 Rita Dalla Chiesa aveva già preso le difese dipesantemente attaccata dall'opinionista. " Certe parole o prese di posizione non le appartengono., video scherzo a Le Iene . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 scopre di essere vittima di una hacker che le ha hackerato il profilo Instagram. 'No io non ce la posso ...Gf Vip, Dayane Mello e Rosalinda non sono più amiche, l'era della Rosmello è finita per sempre! Ecco la strategia di Dayane per vincere.A causa di alcuni commenti sul Grande Fratello Vip Gaia Zorzi si è trovata a litigare sui social con Soleil Sorge. Le due, infatti, hanno dato vita ...