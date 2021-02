Dove va la Cina? Le sfide di Pechino 2021 secondo gli esperti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giovanni B. Andornino, Università di Torino Nell’immediato la Cina si trova particolarmente esposta sul versante della competizione globale per la vacCinazione contro l’infezione da Covid-19. La questione presenta tre aspetti delicati. Il primo riguarda il superamento dell’emergenza sanitaria: a suo modo, la Cina ha contenuto l’infezione nel 2020, restando l’unica grande economia a segnare una crescita sull’anno precedente (+2,3%). Ora si tratta di raggiungere un livello di immunità che consenta il ritorno a una effettiva normalità, in particolare nella capitale, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il secondo aspetto è di carattere reputazionale. Le autorità cinesi sono consapevoli di giocare una battaglia di retroguardia: le polemiche sulla recente missione OMS a Wuhan ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giovanni B. Andornino, Università di Torino Nell’immediato lasi trova particolarmente esposta sul versante della competizione globale per la vaczione contro l’infezione da Covid-19. La questione presenta tre aspetti delicati. Il primo riguarda il superamento dell’emergenza sanitaria: a suo modo, laha contenuto l’infezione nel 2020, restando l’unica grande economia a segnare una crescita sull’anno precedente (+2,3%). Ora si tratta di raggiungere un livello di immunità che consenta il ritorno a una effettiva normalità, in particolare nella capitale, anche in vista delle Olimpiadi invernali di2022. Ilaspetto è di carattere reputazionale. Le autorità cinesi sono consapevoli di giocare una battaglia di retroguardia: le polemiche sulla recente missione OMS a Wuhan ...

