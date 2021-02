Dombrovskis | prestiti per transizione green sono comunque debito

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea non ha intenzione di considerare fuori dal computo delpubblico gli investimenti che verranno fatti dagli Stati membri utilizzando idel Next Generation Eu, neanche quando saranno usati per laverde; ma, d’altra parte, gran parte di questi investimenti potranno essere finanziati, invece che con i, con i trasferimenti a fondo perduto previsti dal dispositivo Recovery and Resilience Facility (RRF), che non vanno a. Inoltre, idi questo Recovery Fund saranno erogati dalla Commissione a condizioni estremamente convenienti per gli Stati membri, e non dovrebbero comportare un aumento della loro spesa per interessi. E’ quanto ha ricordato ieri a Bruxelles il vicepresidente esecutivo della Commissione ...