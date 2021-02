Can Yaman fa sul serio | in giro per Roma a caccia di un gioiello e di un nido per due

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualcuno aveva ipotizzato che si trattasse di un pretesto per farsi pubblicità, ma la storia d'amore tra Cane Diletta Leotta è già ad una fase successiva. Scoppiato l'amore ci sono i gesti pronti a consolidarlo davanti agli occhi di tutti.caption id="attachment 112227" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionCaninsieme alla mamma di DilettaLa rivista Chi ha paparazzato l'attore turco (che vive ormai da settimane apresso l'Hotel Eden) insieme alla madre di Diletta Leotta, Ofelia. I due sono stati visti inper le gioiellerie più importanti della capitale. Una sorpresa per Diletta, ignara del "complotto" alle sue spalle. E dopo ilOfelia e Can si sono concentrati sulla ricerca di un appartamento, visto che l'attore turco vive in hotel. Aria di convivenza? Qui le ...

Diletta Leotta ha ricevuto una suggestiva proposta di matrimonio da. Da quando sono trapelate le prime voci sulla loro love - story, la coppia in cima a tutti i trend e l'ultimo gesto dell'attore turco nei confronti della sua innamorata rester sicuramente ...Sul cielo di Roma nelle scorse ore è apparso un aereo con uno striscione attaccato che recita parole d'amore, firmate da nientemeno che. La scritta è la seguente: " Diletta mi vuoi sposare? Ti amo,", con tanto di cuore disegnato alla fine, come l'epoca degli emoticon richiede a gran voce. Quei due nomi così ...I fan sono scettici, pensano che la loro love story sia tutta falsa. Eppure, Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare proprio sul serio. Non solo foto social in posa con scenografia perfetta e ...La storia d'amore fra la giornalista di DAZN e il protagonista di «DayDreamer» sembra già diretta all'altare. Diletta Leotta ha ricevuto una suggestiva proposta di matrimonio da Can Yaman. Da quando s ...