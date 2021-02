MoliPietro : Ankara: operazione Artiglio dell’Aquila 2 altre 13 morti tra i civili - gianppaolo : RT @ultimenotizie: Maxi-operazione contro presunti sostenitori e affiliati del Pkk in #Turchia, dopo il ritrovamento dei cadaveri di 13 ost… - ultimenotizie : Maxi-operazione contro presunti sostenitori e affiliati del Pkk in #Turchia, dopo il ritrovamento dei cadaveri di 1… - ffortuzzi : RT @muratcinar: L'operazione militare dell'Esercito della Repubblica di #Turchia, nord #Iraq, contro le postazioni del #PKK continua. Ieri… - GiacintoSe : RT @muratcinar: L'operazione militare dell'Esercito della Repubblica di #Turchia, nord #Iraq, contro le postazioni del #PKK continua. Ieri… -

Una disastrosamilitare della Turchia contro il PKK in territorio iracheno ha innescato in questi giorni una bufera politica sul fronte interno e riacceso le tensioni trae Washington, proprio ..., 16 feb 13:00 - Le forze di sicurezza turche hanno effettuato l'arresto di 718 sospetti, tra cui funzionari del filo - curdo Partito democratico dei popoli...Ankara: operazione Artiglio dell'Aquila 2. A perdere la vita ancora 13 civili. Lo sdegno per il muro di silenzio di fronte a questa guerra.Una disastrosa operazione militare della Turchia contro il PKK in territorio iracheno ha innescato in questi giorni una bufera politica sul fronte interno e riacceso le tensioni tra Ankara e Washingto ...